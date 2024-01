Fokus Kembangkan Operasional dan Produktivitas Mitra, Qoala Plus Jadi Solusi Kebutuhan Asuransi Masyarakat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Qoala Plus, unit bisnis perusahaan insurtech Qoala menggelar kick-off tahunan untuk berbagi pencapaian dan rencana tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Director of Business Qoala Plus, Tirto Utomo mengatakan bahwa pasar asuransi di Indonesia masih memiliki potensi yang besar.

Menurut data, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia baru mencapai 2,72% pada tahun 2023.

Baca Juga: Puluhan Ribu APK Melanggar Ditertibkan Tim Gabungan Pemkot Bogor

“Pasar asuransi di Indonesia masih sangat muda dan belum berkembang pesat. Namun, kami melihat potensi pertumbuhan yang sangat besar, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi,” ucapnya, Kamis (25/1).

Tirto mengungkapkan perkembangan ini menjadi acuan Qoala Plus untuk terus meningkatkan pelayanan dan produktivitas para tenaga pemasar atau yang disebut Mitra Qoala Plus.

Qoala Plus hadir untuk menjawab kebutuhan asuransi masyarakat, dengan berbagai produk asuransi holistik yang mudah diakses dan dipahami para Mitra, serta proses penjualan yang fleksibel, komisi yang instan hingga memberikan support bagi Mitra untuk memproses klaim hingga tuntas.

“Qoala Plus adalah platform asuransi digital yang mengutamakan kesejahteraan tenaga pemasar sebagai prioritas utama. Kami menyediakan layanan dan dukungan terbaik, kemudahan akses terhadap beragam produk asuransi secara digital, dan memberikan komisi instan,” terangnya.

Dalam acara tersebut, SVP of Sales and Partnership Qoala Plus, Sugeng Purnomo menuturkan pencapaian Qoala Plus selama tahun 2023, di mana Qoala Plus telah berhasil meningkatkan berbagai aspek.