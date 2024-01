Januari Banjir Promo! The Jungle Waterpark Siapkan Program Jumat Hemat

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Jungle menghadirkan Promo Jumat Hemat yang hanya berlaku khusus hari Jumat di tanggal 12, 19, dan 26 Januari 2024.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Firanto mengatakan pengunjung dapat menikmati permainan air dan berbagai fasilitas lainnya hanya dengan Rp 100 ribu untuk 3 orang, dari harga normal Rp 255 ribu bertiga.

“Caranya mudah, cukup datang di Hari Jumat dan beli langsung ke loket tiket The Jungle,” ucap Firanto.

Selain itu, The Jungle juga menyiapkan promo lainnya, yaitu Januari Hepi (Hemat Pisan) berlaku mulai dari tanggal 8 hingga 31 Januari 2024.

“Dengan harga Rp 58 ribu per orang, berlaku hari Senin sampai Jumat. Dari harga normal Rp 85 ribu per orang. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu berlaku harga Rp 68 ribu per orang dari harga normal Rp 100 ribu,” ujarnya.

Firanto menambahkan bagi yang berulang tahun di bulan Januari, The Jungle kembali menghadirkan promo ulang tahun dengan ketentuan gratis bagi yang berulang tahun.

“Syaratnya, harus lahir di bulan Januari, membawa minimal 2 orang pendamping, dan yang berulang tahun menunjukkan fotokopi identitas di loket tiket, seperti KTP/SIM/Akte Lahir/KK,” terangnya.

Untuk harga khusus pendamping promo ulang tahun, yaitu Rp 58 ribu per orang pada Senin hingga Jumat. Serta Sabtu dan Minggu berlaku harga tiket Rp 68 ribu per orang.