Polisi Berlakukan One Way di Sejumlah Jalur Wisata Jabar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Arus lalu lintas menuju sejumlah objek wisata favorit di Jawa Barat, seperti Ciwidey di Kabupaten Bandung, Puncak di Kabupaten Bogor, dan Lembang di Kabupaten Bandung Barat mulai padat pada Senin (25/12).

Personel polisi mulai melakukan sistem one way untuk mengurai kepadatan di jalur wisata itu.

“Untuk arus lalu lintas yang ada pemadatan adalah ke daerah wisata Ciwidey, Lembang, Puncak Bogor,” kata KBO Ditlantas Polda Jabar Kompol Gandi Jukardi melalui pesan singkat.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, di jalur wisata menuju Ciwidey, polisi sudah menerapkan one way sebanyak lima kali, empat kali diterapkan dari arah Soreang menuju Ciwidey, dan satu kali one way diterapkan dari arah Ciwidey menuju Soreang.

Kemudian, di jalur wisata menuju Lembang, polisi sudah menerapkan sistem one way sebanyak tujuh kali dengan rincian tiga kali one way dari arah Farm House ke Lembang dan empat kali one way dari arah Farm House ke Kota Bandung.

“Langkah yang sudah ditempuh melaksanakan CB (cara bertindak) one way ke arah daerah wisata,” ucap dia.

Adapun di jalur arteri tepatnya di jalur Pantura menuju wilayah Jabar, tercatat peningkatan volume kendaraan yang melintas, dari semula 6.307 unit menjadi 6.590 unit kendaraan. Angka ini meningkat sekitar empat persen.

Begitu juga, kendaraan yang menuju ke Bandung dari arah selatan meningkat dari yang semula 3.529 unit menjadi 3.888 unit kendaraan.