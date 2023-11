Cara Unik Forkopimda Kota Bogor Rayakan Hari Batik Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, istri-istri Forkopimda Kota Bogor berkolaborasi menggelar kegiatan pagelaran budaya batik bertajuk ‘Bogor Cinta Batik.’

Kegiatan ini diinisiasi oleh Retno Anan Nurakhman selaku Ketua Persit KCK Koorcab Rem 061 PD III Siliwangi, yang merupakan istri dari Komandan Korem 061/sk Brigjen TNI Anan Nurakhman.

Kegiatan yang dihadiri seluruh unsur Forkopimda Kota Bogor tersebut diselenggarakan sebagai salah satu wujud kecintaan terhadap budaya tanah air, dan juga dalam rangka mempromosikan batik sebagai salah satu identitas bangsa.

Baca Juga: Kegiatan Bakti Sosial Warnai Pelantikan Kepengurusan KORMI Kabupaten Bogor



"Pagelaran ini menjadi momentum untuk mempromosikan batik. Di mana batik merupakan salah satu budaya bangsa yang harus dilestarikan,” ucap Retno.

Menurutnya, Batik merupakan sebuah teknik dan kebudayaan terkait teknik mewarnai kain yang menggunakan tangan.

Batik diresmikan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage, sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik Indonesia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa perhelatan Bogor Cinta Batik ini sengaja dibuat dalam bentuk kirab budaya.

Di mana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Kota Bogor dan juga wisatawan yang tengah berlibur di Kota Bogor bisa ikut menikmati kegiatan kirab ragam budaya batik tersebut.