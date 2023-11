Bank BJB Raih Penghargaan Best Digital Technology and IOT Implementation 2023 in Banking Industry

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Komitmen bank bjb dalam melakukan transformasi digital yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi nasabah, stakeholder, shareholder, kembali mendapatkan apreasiasi.

Kali ini, berkat kesuksesan transformasi digital yang dilakukan, bank bjb meraih penghargaan utama dari Business Asia dalam kategori ‘Best Digital Technology and IOT Implementation 2023 in Banking Industry’ dalam ajang Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2023 (IDIA 2023) yang dilaksanakan pada Rabu (8/11) di Jakarta.

Adapun Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb, Arfianto Ramadhian dalam ajang yang sama, meraih penghargaan sebagai ‘Best Senior Executive Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023’

Dewan Juri yang terdiri dari para pakar di bidang Digital Innovation, IT, Telco, Transformasi Bisnis & Strategic Management, dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun profesional.

Antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pusyantek BRIN, ICT Institute, dan Asosiasi/Lembaga IT, memberikan penilaian kepada bank bjb sebesar 4.29 dari skala 5.00.

Adapun penilaian berdasarkan pada Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness).

Baca Juga: Bank Bjb Raih Penghargaan Best Regional Bank dalam CNBC Indonesia Awards 2023

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto secara terpisah menyampaikan, transformasi dan inovasi digital sudah menjadi bagian yang melekat dalam setiap pengambilan kebijakan dan arah bisnis bank bjb.

Tak heran, dengan transformasi yang konsisten dilakukan bank bjb, kinerja perusahaan tetap solid, bertumbuh, di tengah tantangan ekonomi.