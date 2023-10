Skincare De Lojie Tawarkan Kulit Sehat Untuk Perempuan Indonesia

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Memiliki kulit sehat menjadi impian bagi sebagian besar perempuan. Untuk hal ini, produk De’Lojie bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi skincare para beauty enthusiast.

De’Lojie melaunching tiga produk pertamanya yaitu Hydrating Body Toner, Whitening Body Booster Serum, dan Whitening Body Lotion.

“Kecantikan adalah hal yang penting untuk wanita, tampil bersih dan wangi menjadi salah satu yang membuat perempuan lebih percaya diri. Kecantikan perlu diperjuangkan, menyayangi tubuh dengan merawatnya bersama De’Lojie agar memiliki kulit yang sehat dan ternutrisi, Because Your Beauty Matters,” kata Director of Sales De’Lojie Amy dalam keterangan resminya, Minggu (15/10).

Amy menjelaskan produk pertama yang diluncurkan adalah Hydrating Body Toner yang mengandung fish collagen, glycolic acid, niacinamide dan bahan aktif lainnya yang berguna untuk mengenyalkan dan melembabkan kulit.

Kemudian, Whitening body booster serum yang mengandung allantoin, vitamin c, niacinamide dan bahan aktif lainnya yang mampu mencerahkan, menutrisi, dan melembabkan kulit.

Terakhir, Whitening Body Lotion yang mengandung UV filter, vitamin E, glycerin dan bahan aktif lainnya yang dapat membantu melembutkan, mencerahkan dan mencegah efek negatif sinar matahari terhadap kulit.

“Dengan ingredients berkualitas yang dihadirkan De’Lojie dalam setiap produknya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk konsumen agar memiliki kulit yang sehat dan ternutrisi, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri konsumen ketika memakainya” ucapnya.

De’Lojie meluncurkan produknya ke berbagai situs online seperti lazada, shopee, tokopedia dan website.