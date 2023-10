Bandung Youth Entrepreneur Gandeng Pesenkuy untuk Bantu Digitalisasi UMKM

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandung Youth Entrepreneur (BYE) terus melakukan inovasi dalam membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung untuk berkembang. Teranyar, BYE menggandeng platform pemasaran digital Pesenkuy untuk membantu UMKM binaannya.

Founder Bandung Youth Entrepreneur (BYE), Acep Lulu Iddin mengatakan, kerjasama dengan Pesenkuy merupakan sebuah upaya untuk mendigitalisasi para UMKM binaannya.

"Ini adalah sebuah kerjasama yang dimulai kesepahaman visi dan tujuan bahwa BYE ingin majukan umkm, khususnya di kota bandung," ucap Acep saat ditemui di Saung UMKM BYE, Antapani, Kota Bandung, Kamis (12/10).

Acep menuturkan, dengan adanya kerjasama bersama Pesenkuy, diharapkan market dari UMKM binaannya semakin meluas, yang akan berdampak pada omzet penjualan.

"Konteks berikutnya para anggota ini membutuhkan market lebih luas. Kami mencoba untuk mencari teman-teman yang miliki tujuan sama untuk kembangkan umkm, dan bertemu teman Pesenkuy," ujar Acep.

Sementara itu, perwakilan Pesenkuy Kevin menjelaskan, teknis kerjasama yang dilakukan yaitu soal pemasaran. Nantinya, para UMKM binaan BYE dapat mendaftarkan, memasarkan, hingga pengantaran produknya sampai di tangan konsumen melalui platform Pesenkuy.

"Teknis kami platform bantu umkm kurasi dan pemasaran. Selanjutnya operasional akan dibantu pesankuy all in one dibantu bye. Bisa memperluas pasar umkm," ujar Kevin.

Kevin pun berharap platform Pesenkuy dapat terus melakukan aksi nyata dalam membantu tumbuhnya UMKM di Indonesia, khususnya Kota Bandung.