Warga Andir Berbondong-bondong Antre di Pasar Sembako Murah Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung bersama Perum Bulog Kantor Cabang Bandung menggelar pasar sembako murah di kawasan Lembur Cepot Juara, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pada Jumat (29/9).

Beberapa jenis sembako seperti beras, tepung, dan minyak goreng dijual dengan harga yang sangat terjangkau.

Pantauan JPNN, harga beras medium dijual Rp 50.000 per 5 kg, beras premium dijual Rp 55.000 per 5 kg, gula dijual dengan harga Rp 13.000 per liter.

Ratusan warga di sekitar kawasan Lembur Cepot pun berbondong-bondong datang ke saung. Di sana, mereka hanya tinggal mendaftar dengan menunjukkan KTP domisili.

Salah seorang warga Andir yakni Weti (60) mengaku membeli beras premium 5 kg, minyak goreng, dan gula.

Ia merasa terbantu dengan pasar sembako murah yang digelar dengan harga relatif murah.

“Alhamdulillah membantu, meringankan. Saya beli beras, minyak goreng dan gula,” kata Weti ditemui di lokasi Pasar Sembako Murah.

Saat ini, katanya, harga di pasaran yaitu komoditas beras mencapai Rp 70.000 per 5 kg dan gula dengan harga Rp 14.000 per kg.