Lalu Lintas Padat, Tiga Unit Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tiga unit kendaraan roda empat terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Senin (11/9) pagi.

Adapun tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan di antaranya kendaraan Double Cabin Isuzu No. Pol KT-8322-YH yang dikemudikan M Anugrah, lalu kendaraan Minibus Honda Jazz No. Pol D-1508-ABQ yang dikemudikan oleh Slamet Raharja dan kendaraan mobil box dengan No. Pol B-9007-SKV yang dikemudikan Agus Said.

Kanit Gakkum Polrestabes Bandung AKP Syaiful Haris mengatakan, kecelakaan beruntun tersebut berawal saat kendaraan double cabin melintas di lokasi kejadian dan melakukan pengereman secara mendadak.

Baca Juga: Majelis Alumni IPNU Bandung Deklarikasikan Dukungan Untuk Hendrik Kurniawan Sebagai Caleg DPD RI



Rem mendadak itu menyebabkan kendaraan yang ada di belakang yakni Honda Jazz langsung menabrak bagian belakang mobil double cabin yang disusul dengan mobil di belakang Honda Jazz.

"Pengendara mobil double kabin melakukan pengereman secara dadakan karena ada kendaraan yang melintas didepannya," kata Arif dihubungi.

Ia menambahkan, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Petugas pun langsung mendatangi lokasi kejadian, setelah mendapat informasi soal kejadian kecelakaan tersebut.

Baca Juga: Polisi Selidiki Lakalantas Diduga Terlilit Kabel Fiber Optik di Bandung

"Saat ini sudah dalam penanganan. Kami masih melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut. Adapun penanganan dilakukan oleh Unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung," tuturnya.

Arif pun mengimbau kepada masyarakat, agar berhati-hati dalam berkendara.