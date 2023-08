Menginjak Usia 48 Tahun, Indocement Bertekad Jadi Perusahaan Hijau di Indonesia

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - "Together We Build a Greener Future" menjadi tema perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Tema itu dipilih lantaran saat ini pihaknya tengah fokus mengembangkan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya mengatakan, pemilihan tema tersebut tidaklah sembarang.

Tema itu mencerminkan gambaran bahwa segala aktivitas yang pihaknya lakukan selalu memperhatikan faktor lingkungan.

"Kami patut berbangga bahwa Indocement merupakan salah satu pabrikan semen pertama yang memperkenalkan berbagai inisiatif break-through dalam berbagai produk dan juga proses produksi yang lebih ramah lingkungan," katanya.

Di antaranya dengan memperkenalkan semen tipe Portland pozzolan cement (PPC) dan semen tipe Portland composite cement (PCC) dalam kemasan kantong, semen slag dan hidraulis dalam bentuk semen curah.

"Serta dalam menggunakan refuse-derived fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil (batu bara) dalam proses produksi semen, serta penggunaan berbagai bahan baku alternatif lainnya. Hal ini sejalan dengan our new purpose yaitu 'Material to Build Our Future'," ujarnya.

Beragam inisiatif hijau lain yang dilakukan Indocement adalah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menggunakan RDF yang diproduksi oleh TPST Bantar Gebang sebanyak 625 ton setiap harinya, sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.