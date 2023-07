Peringati Mandela Day Kebun Raya Bogor Tanam Pohon Langka Asli Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Hari Mandela atau Mandela Day merupakan sebuah perayaan global tahunan yang berlangsung setiap tanggal 18 Juli untuk menghormati kehidupan dan warisan Nelson Mandela.

Peringatan ini, menjadi seruan untuk bertindak bagi individu, komunitas dan organisasi meluangkan waktu guna merefleksikan nilai dan prinsip Nelson Mandela serta membuat dampak positif.

Mandela Day 2023 mengambil tema "It is in your hands" di mana hal itu merupakan visi Yayasan Nelson Mandela, yakni agar dunia bersatu dan bertindak tegas melawan konsekuensi perubahan iklim dan kerawanan pangan.

Kebun Raya Bogor memperingati Mandela Day 2023 dengan menanam pohon dan menanam kebun pangan, melawan perubahan iklim, dan membantu masyarakat mengatasi kerawanan pangan.

General Manager Kebun Raya Bogor PT Mitra Natura Raya, Andreas F Kindangen menyampaikan bahwa hal ini dilakukan untuk menghormati warisan Nelson Mandela.

"Dengan cara berkontribusi dan mengambil peran untuk menanam tanaman berupa Pohon Barringtonia Asiatica, Dillenia Excelsa dan Dillenia Pteropodac," ucapnya, Selasa (18/7).

Dia menyebut aksi peringatan Mandela Day 2023 ini akan dilakan secara serentak pada 18 Juli 2023.

"Penanaman ini akan dilakukan serentak secara International pada 18 Juli 2023," tuturnya.