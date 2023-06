MRI Banking Service Excellence Recognition 2023, Bank bjb Borong 3 Penghargaan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Infobank-MRI Banking Service Excellence Recognition 2023.

Penghargaan diberikan atas pelayanan prima bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terhadap para nasabah di sepanjang tahun 2022.

Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb Suartini menerima langsung penghargaan di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa (20/6).

Ketiga penghargaan ini adalah:

1. The 1st Best Priority Banking in Service Excellence untuk kategori Bank Konvensional

2. The 1st Best Priority Staff untuk kategori Bank Konvensional

3. The 1st Best Convenient Branch Experience in Priority untuk kategori Bank Konvensional

Apresisasi tersebut diberikan kepada bank-bak yang berhasil diaku sebagai 20th Infobank-MRI Banking Service Excellence 2023 atas pelayanan prima dan pengalaman pelanggan di sepanjang 2022.