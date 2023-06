TPA Cipayung Akan Miliki Fasilitas Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Pemkot Depok telah mengantisipasi hal tersebut sejak lama, dengan mengusulkan dan meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengolah sampah buangan yang sudah over capacity atau melebihi kapasitas.

"Bapak Wali Kota Depok sudah mengusulkan dan meminta bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yang pengajuannya sejak beberapa waktu lalu agar sampah di lokasi TPA Cipayung dapat ditangani dengan baik, mengurangi polusi udara dan bahaya longsor ke Kali Pesanggrahan,” ucap UPT TPA Cipayung Ardan Kurniawan dikutip Sabtu (10/6).

Ardan menyebut, pengajuan usulan dan permintaan bantuan ini terkait pengolahan sampah secara modern, tentunya ramah lingkungan melalui program Improvment of Solid Waste Management to Support Regional And Metropolitan Cities Project (ISWMP).

"Alhamdulillah, Pemkot Depok mendapatkan bantuan melalui program ISWMP. InsyaAllah akan dibangun tahun 2024, dan rencananya tahun 2025 mulai beroperasi,” terangnya.

Dia menyebut, bantuan ini merupakan program berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang beradaptasi dengan berbagai kondisi perkotaan yang berbeda di Indonesia. Tentunya, dengan menggunakan teknologi modern.

“Jadi, bukan mengenai pembuangan sampahnya, tetapi sampah yang sudah ada kita kelola menjadi sebuah energi," katanya.

Menurut Ardan, pengelolaan sampah tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab membutuhkan proses yang panjang.

"Apalagi kita juga sebelumnya pernah melakukan MoU dengan Jawa Barat terkait pembuangan sampah ke wilayah Nambo, namun sampai sekarang belum juga ada kejelasan,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)