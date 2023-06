Peringati Pesta Ulang Tahun Raja Charles III, The Royal Yeomanry Tampil di Kebun Raya Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Royal Yeomanry (Inns of Court and City Yeomanry) yang merupakan band militer Inggris, datang ke Kebun Raya Bogor, pada Selasa (6/6).

Kehadiran Royal Yeomanry Band ke Kota Hujan itu, merupakan bagian dari perayaan Pesta Ulang Tahun Raja (KBP), yakni hari ulang tahun resmi Raja Charles III yang diperingati oleh Kedutaan Besar dan Komisariat Tinggi di seluruh dunia tiap Juni.

Hal tersebut menyusul penobatan Raja Charles III yang telah berlangsung pada 6 Mei 2023, yang disaksikan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia.

KRB dipilih, lantaran memiliki hubungan yang kuat dengan Inggris, yakni diawali dengan Stamford Raffles yang menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa dan bertempat tinggal di Istana Bogor pada tahun 1811.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Matthew Downing.

Dedie menyampaikan dirinya merasa senang sekaligus terhormat sebab Kota Bogor dipilih menjadi bagian dari perayaan memperingati Ulang Tahun Raja Charles III.

“Kota Bogor merasa terhormat menjadi bagian dari perayaan Ulang Tahun Yang Mulia Raja Charles III, apalagi perayaannya dilakukan di Kebun Raya Bogor (KRB)," ucapnya.

Dia menyebut bahwa KRB memang memiliki hubungan sejarah khusus dengan Inggris sejak abad ke-18 dan belakangan ini juga menjadi bagian dari kerja sama Inggris-Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia.