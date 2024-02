Cegah Petugas Pemilu Jatuh Sakit, Dinkes Kota Bogor Siagakan Fasilitas Kesehatan 24 Jam

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung dan menyukseskan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Khususnya, bagi para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilihan umum saat hari pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara yang kadang berlangsung hingga malam hari.

Untuk mendukung hal tersebut Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor telah melakukan beberapa langkah dan mempersiapkan fasilitas kesehatan.

“Berkaca dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumny, kami dari Dinas Kesehatan Kota Bogor sesuai edaran dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan terhadap tahapan pemungutan suara Pemilu 2024, khususnya bagi para petugas KPPS agar dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan prosesnya berjalan lancar tanpa terkendala kesehatan,” kata Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Untuk mencegah tumbangnya para petugas KPPS, Dinkes Kota Bogor sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi petugas KPPS.

Mulai dari tahap skrining kesehatan sebelum mendaftar KPPS hingga setelah terseleksi pada 1- 6 Februari 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh petugas KPPS. Untuk lebih memastikan semua puskesmas di Kota Bogor dilibatkan.

Dari 18.274 petugas KPPS yang hadir saat pemeriksaan kesehatan, pihaknya sudah memetakan by name dan by address para petugas KPPS yang memiliki risiko, mulai dari berisiko tinggi, lansia, hipertensi, diabetes hingga faktor risiko penyakit yang perlu mendapat perhatian.

“Sesuai data yang diperoleh saat pemeriksaan bagi yang memiliki penyakit tersebut Dinas Kesehatan memberi pengobatan dan harus rajin kontrol ke puskesmas, selain itu akan terus dipantau oleh puskesmas. Untuk lebih mendukung selama pelaksanaan pemilu hingga perhitungan suara akan di support dengan vitamin yang dibagikan puskesmas,” kata Retno sapaan Kadinkes.