BERDESA Sumedang Siap Door To Door Menangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Barisan Relawan Desa (BERDESA) Ganjar Presiden akan terus menyosialisasikan sosok Ganjar-Mahfud sebagai capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kali ini, sosialisasi akan dilakukan secara door to door ke rumah warga di Kabupaten Sumedang.

Ketua Dewan Pembina BERDESA Ganjar Presiden, Abdy Yuhana melakukan evaluasi dan mengecek kesiapan door to door Relawan Berdesa Kabupaten Sumedang di Hotel Asri Sumedang, Sabtu (4/11).

Menurut Abdy, kampanye door to door merupakan ujung tombak dan strategi kampanye lawas yang ampuh untuk mendekati rakyat.

"Kampanye door to door memang efektif daripada pemasangan baliho atau spanduk karena datang langsung ke masyarakat mengenalkan diri, salami satu per satu. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan agar kampanye door to door berjalan dengan baik," kata Abdy dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Sementara itu, Ketua Umum DPP BERDESA Ganjar Presiden, Indra Sudrajat mengungkapkan, door to door tahap pertama telah dilakukan dan berjalan lancar.

"Pengecekan dilakukan agar dalam door to door tahap kedua ini dapat terlaksana lebih masif dan maksimal," tutur Indra.

Ia pun mewanti-wanti agar dalam melakukan door to door, para relawan tak melakukan kampanye hitam.