Rekrut Pemain Baru, Ridwan Kamil Optimistis Persib Bisa Juara Musim Depan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyambut baik kedatangan dua pemain rekrutan anyar Persib Bandung, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya.

Dia optimistis kedatangan pemain baru ini bisa membuat tim Maung Bandung meraih gelar juara di musim selanjutnya.

“Saya senang, karena dua-duanya pemain lokal dan pemain yang terbaik dua-duanya timnas ya jadi meyakini periode berikut harusnya kami (Persib) bisa juara satu,” ucap Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/4).

Eks Wali Kota Bandung itu menyampaikan beberapa faktor yang membuatnya optimistis Pangeran Biru akan juara di musim depan.

“Kalau prestasinya seperti kemarin plus pertandingannya tidak hanya satu titik full di Bali ya, tetapi kalau dimainkan lagi konsep home and away plus dua pemain Timnas (Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya), saya optimistis Persib juara di musim berikutnya,” ujar Ridwan Kamil.

Kendati kini Persib Bandung dikaitkan kuat dengan kedatangan pemain asing yakni Ciro Alves, Emil menyebut pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan pemain tersebut asing atau lokal.

Menurutnya, yang terpenting pemain asing tersebut harus memiliki performa yang dapat memenuhi ekspektasi pelatih dan manajemen.

“Sekarang jangan lihat asing atau tidak, yang penting performanya memenuhi ekspektasi apa tidak. Gak semua pemain asing itu bagus, banyak dinego-nego juga,” imbuhnya.