Datang ke Kota Depok Atalia Praratya Bantu Renovasi Rumah Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pendiri Jabar Bergerak, Atalia Praratya melakukan program bedah rumah di RT 6, RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Wanita yang akrab disapa Cinta ini mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian program Road to Berbagi On The Street (Bubos) ke-7 di tahun 2023.

"Alhamdulillah kami laksanakan Bubos ke-7 di Kota Depok. Ada beberapa kegiatan, di antaranya Kontes Juara Anak Sholeh dan Sholehah (KOAS), Nyakola Nata Karakter Jeung Pangarti (Nyantri) Pramuka, serta Buka Berkah (Kabah). Dan bantuan bedah rumah ini, masuk ke dalam program Kabah," ucapnya, dikutip Jumat (31/3).

Dia menerangkan bahwa ini juga menjadi stimulus, agar warga lain dapat membantu tetangga sekitar yang rumahnya tidak layak huni.

"Kota Depok juga menjadi simbol atau percontohan bagi delapan wilayah lainnya, seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang," tuturnya.

Ketua Tim Jabar Bergerak Kota Depok, Siti Barkah Hasanah mengatakan bahwa bantuan renovasi rumah tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Baznas Provinsi Jawa Barat dan Jabar Bergerak Kota Depok.

“Kegiatan seperti ini sudah tiga kali kami lakukan, sebelumnya di Kelurahan Cipayung, dan Pasir Gunung Selatan, sementara kali ini di Kelurahan Depok,” ucap wanita yang akrab disapa Cing Ikah.

Cing Ikha juga menyebut selain memberikan bantuan berupa renovasi rumah, pihaknya juga memberikan bantuan lainnya.