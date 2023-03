Kenalkan Produk Baru, Jenama Smartphone Asal Tiongkok Sapa Penggemarnya di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Jenama telepon genggam pintar asal Tiongkok, Realme menyapa penggemarnya di kota Bandung dalam rangkaian 'realme C55 Champion Roadshow' Indonesia.

Melalui kesempatan ini, realme ingin lebih dekat sekaligus menjalin silaturahmi yang lebih baik ke penggemarnya yang disebur 'realme fans', serta memperkenalkan lebih dalam mengenai smartphone champion realme C55 NFC dengan 64MP Champion Camera, dan 256GB Champion Memory yang baru saja diresmikan kehadirannya di Tanah Air.

Realme C55 NFC menjadi produk terbaru dari lini C Series realme yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan anak muda masa kini agar dapat menjadi champion menurut versi mereka.

Realme C55 NFC membawa lima Fitur Champion dan serangkaian upgrade pada smartphone entry level ini, sejalan dengan strategi baru realme C Series.

Sesuai dengan namanya, C artinya Champion, melalui C Series realme akan selalu menerapkan strategi champion, yang berarti C Series akan menghadirkan spesifikasi terdepan di segmennya melebihi ekspektasi pengguna dengan harga terjangkau.

Public Relation Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan, Kota Bandung merupakan kota yang penting bagi realme sebab menjadi salah satu kota dengan pangsa pasar besar di Indonesia. Selain itu, anak-anak muda di kota ini dikenal memiliki semangat tinggi dalam mencoba sesuatu yang baru.

"Kami memang punya misi biar anak muda bisa menikmati fitur unggulan," ucap Krisva dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (22/3).

Krisva menuturkan, Realme C55 memiliki 5 fitur unggulan. Di antaranya, 64MP Champion Camera, 256GB Champion Memory, 33W SUPERVOOC Champion Charge.