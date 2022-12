Bumdes Bhakti Kencana Siap Menyulap Kaki Gunung Salak Jadi Kawasan Agrowisata

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bhakti Kencana terus berupaya mengembangkan bisnis agrowisata di kawasan kaki Gunung Salak di Desa Purwabakti, Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Ketua Bumdes Bhakti Kencana, Herdiansyah menjelaskan mulai tahun ini pihaknya membuat perjanjian kerja sama dengan Star Energy Geothermal Salak (SEGS), Ltd dalam membentuk unit bisnis agrowisata seperti atraksi wisata dalam lima tahun ke depan.

"Jadi, semua kegiatan seperti pelatihan pengurus Bumdes, pengurus pengelola pariwisata, pelatihan pengurus home stay, itu dibiayai semua oleh SEGS," katanya, Kamis (1/12).

Pria yang akrab disapa Ayong itu mengatakan kerja sama ini bukan kali pertama terjalin.

Pasalnya, Bhakti Kencana merupakan satu dari enam Bumdes bentukan perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak pada 2018.

"Bhakti Kencana bahkan sempat menerima bantuan berupa mesin pendingin biji kopi dan mesin pengupas kopi basah di 2021, berkat perkembangannya yang melesat cepat dibanding lima Bumdes lain," ujarnya.

Baca Juga: Polda Jabar Masih Memburu Imam Mahdi Asal Karawang

Head of Policy, Government and Public Affairs Star Energy Geothermal, Nungki Nursasongko mengatakan Star Energy Geothermal Salak, Ltd berorientasi pada dampak positif dalam melaksanakan program-program pengembangan masyarakat.

"Semuanya ini kami lakukan untuk menciptakan dan menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah operasional kami," ujar Nungki.