Melalui Film Kabayan Milenial The Series, Diskominfo Sosialisasikan Program Pemprov Jabar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat berkolaborasi bersama Aria Production membuat film Kabayan Milenial The Series.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan, pembuatan film Kabayan Milenial The Series menjadi salah satu program unggulan.

Pasalnya, melalui film kabayan Diskominfo Jabar dapat menyosialisasikan program dan kebijakan pemda dengan balutan kearifan lokal.



"Kabayan Milenial The Series bisa menggelorakan semangat pelaku perfilman dan pelaku ekonomi kreatif lainnya untuk melahirkan karya-karya yang mengandung nilai-nilai dan kearifan Jabar," kata Ika Mardiah di Bandung, dikutip Selasa (27/9).



Ika menyebut, ada 12 episode yang akan tayang di TVRI dan episode 2 Kabayan Milenial The Series sendiri akan tayang Selasa (27/9) pukul 13.00 WIB di TVRI.



"Semoga Kabayan Milenial The Series ini dapat disaksikan dan dinikmati oleh masyarakat Jabar. Episode 2 serial tersebut akan tayang di TVRI pada Selasa besok," kata Ika.



Sementara itu, Executive Produser Aria Production Pamriadi menambahkan sosok Kabayan dalam serial tersebut merupakan seorang sarjana pertanian, pintar, inovatif, kreatif, tidak malas, dan bersemangat tinggi.



"Ini mencerminkan bahwa orang Sunda adalah orang yang cerdas dengan sosok Kabayan. Orang yang pintar, tidak malas, inovatif, kreatif," kata Pamriadi.



Selain itu, Pamriadi juga mengatakan bahwa Kabayan Milenial The Series penuh dengan pesan-pesan perdamaian, toleransi, keberagaman, dan kerukunan. Hal itu dikemas dalam beberapa adegan.



"Kabayan Milenial, wajah Jabar yang meng-Indonesia karena ada pembumian Pancasila, ada pesan-pesan moralnya, ada hal-hal yang terkandung dalam serial tersebut," kata dia.



Salah satu Tokoh Sunda yang berperan sebagai Kepala Desa dalam Kabayan Milenial The Series, Dandan Reza Wardhana, mengatakan bahwa Kabayan Milenial The Series punya spirit baru untuk para pemuda Sunda agar menyukai sosok Kabayan sebagai pemuda Sunda yang inovatif, cerdas, agamis dan berjiwa entrepreneur.



Hal itu juga merupakan upaya penguatan karakter pemuda Sunda melalui propaganda film nasional, dan menguatkan posisi pemuda Sunda di kancah nasional dan internasional. (ant/jpnn)