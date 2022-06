Belasan Universitas Beken Dunia Siap Warnai Study in UK Expo 2022

jabar.jpnn.com, DEPOK - Indonesia-Britain Education Centre (IBEC) siap menggelar Study in UK Expo pada Sabtu (18/6) hingga Minggu (19/6), di Ayana Midplaza Hotel Jakarta.

Senior Counselor IBEC S. Hendra mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan even rutin yang selalu diselenggarakan pihaknya setiap tahunnya, yang diperuntukkan bagi calon pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di UK.

"Kegiatan ini juga akan dikombinasikan dengan Pre-Departure Briefing yang merupakan briefing persiapan keberangkatan, di mana IBEC akan memberikan informasi sejelas mungkin mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh para calon pelajar," terangnya.

Selain itu, IBEC juga akan memberikan informasi terkait bagaimana tahapan aplikasi visa pelajar, barang-barang yang perlu dibawa, bagaimana merencanakan keberangkatan dan ketibaan di UK, memastikan akomodasi sudah siap, memilih penerbangan yang sesuai, hingga menginformasikan proses aplikasi visa bagi keluarga yang berencana ikut.

Dirinya menjabarkan, bahwa ada 14 institusi bergengsi di UK yang turut serta dalam acara ini. Yakni University of Birmingham, Bournemouth University, University of Exeter, University of Glasgow, INTO UK, KAPLAN, Lancaster University, University of Leeds, University of Manchester, University of Nottingham, University of Sussex, Newcastle University, University of York, University of Warwick, dan Queen's University Belfast.

"Acara ini juga turut didukung oleh The British Council (IELTS), Chevening Award Scholarships, dan The British Embassy (UKVI - UK Visas and Immigration) yang mana mereka akan hadir dan memberikan seminar mengenai peraturan terbaru sehubungan dengan visa pelajar UK," ujarnya.

Chevening Scholarship juga turut ikut ambil bagian dalam acara itu, untuk memberikan pemaparannya mengenai beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Inggris untuk masyarakat Indonesia sejak 1983 silam.

"Nantinya IELTS The British Council juga akan memberikan penjelasan terbaru mengenai IELTS Computer Based yang sudah mulai dikenal oleh sebagian besar mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Inggris,” ungkapnya.