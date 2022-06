3 Pria Paling Berjasa di Balik Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presenter Deddy Corbuzier resmi menikahi Sabrina Chairunnisa pada Senin (6/6). Pasangan tersebut menggelar pernikahan mewah di Hotel Fairmont, Jakarta.

Deddy Corbuzier menyampaikan kabar baik itu melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah video akad nikah bersama Sabrina Chairunnisa. "Today. 06 06 2022," ungkap Deddy Corbuzier, Senin (6/6).

Mantan pesulap itu lantas mengucap terima kasih kepada 3 pria yang berjasa saat proses pernikahan.

Adapun 3 pria tersebut yakni dua orang saksi serta satu penasihat pernikahan.

"Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin telah bersedia menjadi saksi di janji suci kami, dan terima kasih Gus Miftah atas doa dan nasihat pernikahan," imbuh Deddy Corbuzier.

Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina disambut bahagia oleh para netizen, khususnya penggemar.

Sejumlah warganet terus mengucapkan selamat atas pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina. (ded/jpnn)