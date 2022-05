Memperingati Hari Bumi, Accor Group Melakukan Plogging Sebagai Gerakan Peduli Lingkungan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April, hotel-hotel yang tergabung dalam Accor Group melaksanakan Plogging atau memungut sampah.

Melalui kegiatan bertajuk ‘Plogging, Bagging Waste and Keeping It!’ pada 28 Mei 2022, ada 41 hotel Accor perwakilan wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Ciawi yang mendukung gerakan ‘No More Single Use Plastic’.

Adapun ke-41 hotel tersebut di antaranya Ibis Budget, Ibis, Ibis Styles, Mercure, Novotel, Grand Mercure, Pullman, Swissôtel, Fairmont dan Raffles.

Kegiatan CSR yang melibatkan ratusan peserta dengan bersama-sama memungut sampah plastik sambil jogging, lari atau jalan ini bekerja sama dengan beberapa LSM dan pemerintah setempat di empat wilayah yakni Menteng-Cikini (Jakarta Pusat), Kota Tua (Jakarta Barat), Bogor, dan Tangerang.

“Kami ingin memberikan dampak yang berarti bagi kelestarian lingkungan sekitar. Aksi ini selain mendukung menciptakan lingkungan yang bersih, juga mengajak para peserta untuk hidup sehat dengan berolah raga,” kata Director of Operations for Greater Jakarta Accor hotels Stephane Bryer melalui keterangan resminya, Minggu (29/5).

“Kami bangga dapat melakukan tindakan nyata yang sejalan dengan program grup untuk Hari Bumi 2022 yang berfokus pada penghapusan plastik sekali pakai. Kami juga senang dapat berkolaborasi dengan LSM dan pemerintah daerah melalui aksi positif ini,” sambungnya.

Dia menjelaskan, rute kegiatan di wilayah Menteng-Cikini dimulai dari Taman Suropati menuju Jalan Imam Bonjol ke Jalan Pamekasan, Jalan Blora, Terowongan Kendal dan berakhir di Novotel Jakarta Cikini.

Kemudian, sampah yang terkumpul diserahkan ke Kelurahan Menteng. Kegiatan yang berlangsung di wilayah ini didukung oleh pemerintah dan instansi setempat bersama Teens Go Green.