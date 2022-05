One Way dan Contraflow Diterapkan Lagi di Tol Semarang ABC Hingga Jakarta-Cikampek

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jasa Marga kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari kilometer (Km) 428 Jalan Tol Semarang ABC hingga Km 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru mengatakan pemberlakuan one way tersebut dilakukan pihaknya sesuai diskresi pihak kepolisian.

"One way ini kami lakukan sejak pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB," kata Dwimawan Heru dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/5).

Selain one way, Jasa Marga juga memberlakukan contraflow dua lajur dari Km 66 hingga Km 47 dan contraflow satu lajur dari Km 47 hingga Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

"Ini semua kami lakukan untuk memperlancarkan arus lalu lintas," ujarnya.

Pihaknya juga memohon maaf kepada para pengguna jalan yang merasa terganggu dengan adanya kebijakan tersebut.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik," ungkapnya.

Dwimawan Heru juga mengimbau kepada para pengguna jalan agar senantiasa mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara.