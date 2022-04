One Way di Jalur Tol Saat Mudik, Begini Skema Pengaturannya

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan sistem one way atau satu jalur di Tol Cikampek selama periode mudik Lebaran pada 28 – April 2022. Pengaturan one way ini untuk meminimalisir terjadinya kepadatan kendaraan yang akan menuju barat pun sebaliknya.

Artinya, pemudik yang akan menuju wilayah seperti Jakarta dan Karawang pada periode tersebut tidak bisa melewati jalan tol, dan harus lewat jalur arteri atau non tol.

“Dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan signifikan di jalur Utara, makanya kenapa (tanggal) 28-30 (April) ini akan ada one way dari Jakarta ke Cirebon dan Jawa Tengah juga. Sehingga dari Bandung ke arah Jakarta ini harus melalui jalur arteri,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Lodaya 2022 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (22/4).

Menurutnya, persiapan personel dari Pemprov Jabar dengan TNI-Polri dilakukan sematang mungkin. Hal ini dikarenakan, berdasarkan perdiksi pemudik tahun ini akan membludak dampak dari dua tahun pemerintah melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik akibat pandemi Covid-19.

“Ini pertama kalinya mudik dengan pelonggaran maka harus ada kelancaran,” tambahnya.

Ridwan Kamil menambahkan, saat ini personel gabungan yang disiagakan mencapai 30 ribu. Selain itu, ada 330 pos pengamanan dari kepolisian, dan 150 pos di luar kepolisian.

“Sehingga total ada sekitatar 480 pos, selain di jalur mudik itu juga ada yang ditempatkan di tempat wisata,” terangnya.

Pemerintah memprediksi jumlah pemudik akan mencapai 85,5 juta orang, di mana 40 persennya menggunakan kendaraan pribadi.