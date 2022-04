Wamendag Siap Memastikan Stok Bapok di Sejumlah Pasar Aman Hingga Lebaran

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga melakukan kunjungan ke Pasar Baru Bogor, Surya Kencana, Kota Bogor pada Selasa (12/4).

Dalam kunjungannya Kementerian Perdagangan dan Pemkot Bogor akan menjamin ketersediaan bahan pokok (bapok) selama ramadan hingga lebaran aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan.

Jerry Sambuaga mengatakan, berdasarkan hasil pantauan pihaknya sejumlah bahan pokok di pasaran memang mengalami kenaikan harga. Namun, kenaikan harga yang terjadi hampir rata-rata berada dalam taraf wajar.

"Harga sejumlah komoditas bapok naik. Namun kenaikannya masih dalam batas wajar. Harga bapok juga dapat dikatakan relatif stabil sejak sepekan sebelum Ramadan," katanya.

Harga bapok di Pasar Baru Bogor Suryakencana antara lain, telur ayam Rp 24 ribu per kilogram, gula pasir Rp14 ribu per kilogram dan daging sapi Rp 140 ribu per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam Rp35 ribu perkilogram, cabe rawit Rp 40 ribu perkilogram dan cabe merah keriting Rp 35ribu perkilogram.

"Bawang merah Rp 32 ribu perkilogram dan bawang putih Rp 30 ribu perkilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan masih di kisaran Rp 25 ribu per liter dan minyak goreng curah Rp 20 ribu per liter," ujarnya.

Kepada Wamendag para pedagang mengaku tidak mengalami kelangkaan barang dagangan, meski harga bapok tersebut mengalami kenaikan. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap bapok juga dinilai masih terkendali.