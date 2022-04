Kabar Baik Untuk Mak-Mak Dari Pak Doni, Harga Bapok Mulai Melunak

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Sempat mengalami kenaikan harga hingga Rp 60 ribu per kilogram, harga komoditas bahan pokok (bapok) cabai rawit di pasar tradisional, Kabupaten Cianjur mulai menurun. Saat ini, satu kilogram seharga Rp 49 ribu.

Kepala UPTD Pasar Induk Pasirhayam Cianjur, Doni Wibowo mengatakan, penurunan harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya disebabkan stok yang mulai meningkat di tingkat agen dan distributor seiring panen raya petani.

"Sejak tiga hari terakhir, harga cabai yang sempat melambung, saat ini menjadi Rp49.000 per kilogram, cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, hanya bawang merah dan putih mengalami kenaikan kenaikan Rp1.000 menjadi Rp30.000 per kilogram," ucap Doni di Cianjur, Senin (11/4).

Doni menyebut, penurunan harga juga terjadi untuk daging sapi dan ayam yaitu daging sapi dijual Rp130.000 dari Rp150.000 per kilogram sebelum masuknya puasa dan daging ayam turun Rp3.000 menjadi Rp37.000.

Pihaknya memperkirakan kenaikan harga akan kembali terjadi satu pekan menjelang lebaran, tetapi kenaikan tidak akan sampai melambung, karena koordinasi dengan pemangku kepentingan akan dilakukan untuk stabilisasi harga, termasuk dengan operasi pasar.

"Dinas akan menggelar operasi pasar murah untuk menekan kenaikan harga kalau sampai melambung tinggi, semoga tahun ini kenaikan harga kebutuhan pokok dan sayur mayur tidak sampai melambung," katanya.

Sementara itu, pedagang di Pasar Induk Pasirhayam Cianjur, mencatat penurunan harga kebutuhan pangan sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu, seiring melimpahnya stok di tingkat agen dan distributor, meski penurunan belum kembali ke harga normal.

"Perkiraan kami turun kembali ke harga normal biasanya setelah lebaran, untuk saat ini, harga yang sudah turun seperti cabai, daging dan telur, termasuk untuk sembako hanya gula dan minyak goreng yang masih mahal," kata Risma, pemilik kios sembako di Pasar Induk Pasirhayam.