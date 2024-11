Batik Neng Geulis: Dari Bogor Untuk Indonesia!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Owner Batik Neng Geulis, Frida Aulia sukses menggelar event buy one get one yang berlangsung selama sepuluh hari dari tanggal 1 hingga 10 November 2024.

Promo buy one get one yang berlangsung di Galeri Neng Geulis tersebut sebagai wujud rasa syukur pihaknya dalam menyambut hari jadinya yang keempat di tahun ini.

"Selama ini galeri kami di sini tidak pernah melakukan sale, tetapi saat ini kami adakan sale buy one get one untuk semua item. Ini semua kami lakukan untuk memeriahkan hari jadi yang keempat tahun galeri kami," kata Frida kepada JPNN.com.

Frida Aulia menjelaskan tidak ada batasan minimum dari program yang digelarnya pada awal November 2024 itu, bahkan pengunjung juga bisa memilih beragam produk yang ada di Galeri Neng Geulis.

"Tidak ada batas minimum, mau beli apa pun gratis satu, gak ada jenis dan batas minimum, yang penting semua produk Frida Aulia dan Batik Neng Geulis, baik itu batik, outer, kemeja sampai craft," jelasnya.

Frida Aulia mengungkapkan selain menyambut hari jadi ke-4 untuk Galeri Neng Geulis, promo itu juga sebagai bentuk kebahagian pihaknya kepada para pelanggan setianya.

Frida Aulia berharap di penghujung tahun ini Batik Neng Geulis bisa lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, mengingat saat ini pihaknya baru fokus di wilayah Bogor dan Jawa Barat.

"Semoga produk kami semakin di kenal di Indonesia. Karena selam ini kami besar di Bogor dan Jawa Barat, semoga di penghujung tahun ini produk kami makin dikenal di nusantara lewat baju dan selembar kain," harapnya.