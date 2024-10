PosIND Luncurkan Prangko Seri 150 Tahun Perhimpunan Pos Sedunia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Insan Pos di seluruh dunia memperingati World Post Day atau Hari Pos Sedunia. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan peringatan berdirinya organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Universal Postal Union (UPU).

UPU berdiri di kota Bern, Swiss pada tahun 1874 dan penetapan peringatan Hari Pos Sedunia dilakukan pada Kongres UPU tahun 1969 di Tokyo, Jepang.



Tahun ini UPU genap berusia 150 tahun. Dengan tema “150 years of enabling communication and empowering peoples across nations” atau 150 tahun memberdayakan masyarat lintas negara.

Corporate Secretary Pos Indonesia, Tata Sugiarta mengatakan Hari Pos Sedunia 2024 memberikan pengakuan atas pencapaian jangka panjang UPU dan memperkuat komitmen organisasi untuk melayani masyarakat hingga masa yang akan datang.

"Peringatan Hari Pos Sedunia dilakukan untuk menciptakan kesadaran akan peran sektor pos dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bisnis, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara di dunia," ucap Tata dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (10/10).

Di Indonesia, kata Tata, Hari Pos Sedunia 2024 diperingati melalui Peluncuran Prangko seri 150 tahun Perhimpunan Pos Sedunia. Prangko dengan nilai kopur sepuluh ribu dicetak dalam bentuk Fullsheet, Sampul Hari Pertama, Kartupos dan Maximum Card.

"Desain prangko seri ini disesuaikan dengan poster peringatan Hari Pos Sedunia 2024," ujar Tata.

Tata menjelaskan, Indonesia melalui Pos Indonesia bergabung dengan UPU pada tanggal 1 Mei 1877. Bergabungnya Pos Indonesia dengan UPU memungkinkan Indonesia untuk menjadi bagian dari jaringan pos internasional yang luas dan terkoordinasi.

"Hal ini memastikan bahwa layanan pos di Indonesia dapat beroperasi sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UPU, termasuk dalam hal keamanan, efisiensi, dan kualitas layanan," tuturnya.