Puluhan Vendor Pernikahan Ikuti Wedding Expo The Margo Hotel Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - The Margo Hotel hadirkan Wedding Expo 2024 selama tiga hari dengan tema ‘Enchanting Vows, Love in Luxurious Bloom’ di ballroom Hotel The Margo.

Kegiatan tersebut, bekerja sama dengan Depok 24 Jam dan Zahira Wedding sebagai EO.

Kadisporyata Kota Depok, Eko Herwiyanto mengatakan wedding expo 2024 yang diadakan The Margo Hotel ini sangat luar biasa.

Baca Juga: BAZNAS Depok Bersama 3 Rumah Sakit Bakal Menggelar Khitanan Massal

“Tentu saja event hari ini sangat luar biasa ya, wedding expo 2024 yang digelar oleh Margo Hotel,” ucapnya, Jumat (4/10).

Dirinya menuturkan, bahwa event seperti ini juga dapat mendukung industri dan pariwisata di Kota Depok.

“Di mana wedding party, konser, itu juga bagian dari pariwisata. Semakin banyaknya event seperti ini juga akan menggairahkan, karena sangat luar biasa. Di dalam wedding ini juga bergerak masalah kulinernya, fashionnya, kosmetiknya, fotografinya dan sebagainya,” tuturnya.

Dirinya berharap, melalui kegiatan seperti ini, dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi di Kota Depok.

“Mudah-mudahan dengan terselenggaranya event ini dengan baik, juga semakin berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dibidang pariwisata dan hiburan,” terangnya.