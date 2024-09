Dukung Industri Musik Komunitas, Kemenparekraf Gelar Festival Karya Musik Komunitas di Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Direktorat Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran kembali menggelar acara MiCE To Meet You bertajuk Road to Festival Karya Musik Komunitas 2024, di Club House RSJ Marzoeki Mahdi Heritage Golf Field Bogor, Minggu (22/9). Acara tersebut merupakan bentuk keberpihakan Kemenparekraf kepada pengembangan industri musik dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan industri kreatif terutama subsektor musik punya peran penting bagi ekonomi Indonesia. Baca Juga: Berikut Ini Sederet Prestasi Gemilang Asmawa Tosepu Selama Menjadi Pj Bupati Bogor Di wilayah penyelenggara festival musik misalnya, dampak positif yang terasa seperti terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Dia menuturkan industri musik dalam bentuk festival, memiliki dampak turunan yang tinggi dalam membuka lapangan kerja, mulai dari kuliner juga pekerja ekonomi kreatif lain, seperti pekerja panggung, penyewaan alat musik, pegiat media social, staf penjualan tiket, tenaga keamanan, dan lainnya. Pada tahun 2020, subsektor musik berhasil memberikan kontribusi sebesar hampir Rp6 triliun dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Baca Juga: Mendagri Berhentikan Asmawa Tosepu Sebagai Pj Bupati Bogor, Inilah Sosok Penggantinya Pemerintah juga menargetkan subsektor musik dapat menyerap sebanyak 70.000 tenaga kerja. “Pemerintah terus mendorong dan mendukung pengembangan industri musik Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung hilirisasi music seperti program pemasaran untuk memperkuat ekosistem musik, penyelenggaraan event musik hingga digitalisasi perizinan event,” ucapnya.

