Persib x AdaKami Bagikan Jurus Naik Kelas Pelaku UMKM

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim sepak bola Persib Bandung bersama PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) berkolaborasi melalui program ‘Sampurasun’.

Kali ini, keduanya menyelenggarakan diskusi finansial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandung yang mengangkat tema ‘Jurus UMKM Naik Kelas’.

Acara ini diselenggarakan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan wawasan finansial bisnis, sehingga mampu memperkuat kualitas dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

CEO and Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto mengatakan, ada tiga hal yang perlu ditingkatkan para pelaku UMKM supaya bisa naik kelas.

Pertama, menentukan posisi pemilik atau pelaku UMKM, apakah hanya ingin menjadi pedagang atau melangkah lebih jauh dengan menjadi pebisnis.

Kedua, memahami pembuatan laporan keuangan sederhana. Ketiga, memiliki rencana bisnis yang jelas.

“Semua bisnis dimulai dari berdagang, tapi belum tentu semua pedagang adalah pebisnis. Untuk itu, ketiga hal ini sangat penting agar para rekan-rekan pelaku UMKM bisa naik kelas,” kata Ligwina dalam keterangannya, Senin (19/8).

Sementara itu, Brand Manager PT Pembiayaan Digita Indonesia (AdaKami) Jonathan Kriss mengamini pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan untuk bisnis.