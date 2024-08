GrabFood Dine Out Deals Berikan Diskon Hingga 50% untuk Makan di Belasan Ribu Resto

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Layanan GrabFood Dine In Deals kini bertransformasi menjadi GrabFood Dine Out Deals dan menawarkan voucher dan diskon hingga 50%.

Pembaruan ini tak hanya meliputi perubahan nama, tapi juga tampilan di aplikasi yang semakin memudahkan pengguna untuk memilih kategori restoran berdasarkan jenis promo, area, dan lokasi yang terdekat dengan pengguna.

Head of Marketing GrabFood, Grab Indonesia, Hadi Surya Koe mengatakan, Dine Out Deals hadir untuk menjawab tren makan di resto beramai-ramai yang semakin meningkat pasca-pandemi Covid-19.

“Saat ini, kami melihat antusiasme yang tinggi dari konsumen terhadap salah satu produk GrabFood yang menghadirkan diskon dan voucher makan di tempat ini. Hal ini lah yang menjadi landasan kami untuk terus menghadirkan ragam promo menarik untuk layanan Dine Out Deals,” ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (15/8).

Sejak diluncurkan pada 2023 lalu, layanan yang menyediakan diskon dan voucher untuk makan di tempat ini telah berkolaborasi dengan belasan ribu restoran di lebih dari 50 kota di tanah air.

Pertumbuhan jumlah restoran yang fantastis, yakni lebih dari 400%, yang dicapai hanya dalam kurun waktu satu tahun menunjukkan animo pengguna yang luar biasa untuk layanan ini.

GrabFood juga mengadakan acara Dine & Delight: Evening with GrabFood Dine Out di Osteria Gia Plaza Indonesia yang mengundang selebritis muda kenamaan, Angga Yunanda, dan puluhan penikmat kuliner untuk mencoba secara langsung makan di resto dengan menggunakan layanan Dine Out Deals.

Selain itu, Star Chef Osteria Gia, Tommaso, juga hadir dan menambah keseruan ragam kegiatan dalam acara Dine & Delight.