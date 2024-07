PosIND Raih Lima Penghargaan Bertajuk Green Leaders dan TJSL Award

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PosIND kembali menorehkan prestasi pada ajang bergengsi Indonesia Best Foreign CEO dan Indonesia’s Top Green Leaders Award 2024.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta ini PosIND berhasil meraih penghargaan “Indonesia Green Leader for Green Orientation in Strengthening Business Transformation through the Implementation of Environmentally Friendly Business Operation” kategori Logistic & Courier.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya konsisten PosIND dalam mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Program “PosIND Goes Green” yang diluncurkan pada Mei 2024 menjadi bukti nyata dari komitmen perusahaan terhadap masa depan yang lebih hijau.

Melalui program ini, PosIND secara aktif mengadopsi berbagai inisiatif ramah lingkungan, seperti penggunaan kendaraan listrik, panel surya, dan pemanenan air hujan.

Corporate Secretary PosIND Tata Sugiarta mewakili Direktur Utama PosIND menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kami berharap PosIND dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan," ujar Tata dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (31/7).

Penilaian terhadap PosIND dalam kategori Indonesia’s Top Green Leaders Award didasarkan pada tiga aspek utama. Mulai dari visi dan misi hijau, tindakan nyata serta komitmen yang kuat.