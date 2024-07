Dishub Targetkan 2 Ribu Penumpang BISKITA Trans Depok di Setiap Harinya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok menargetkan okupansi penumpang BISKITA TRANS Depok sebesar 2 ribu penumpang per hari.

Diketahui, rute BISKITA Trans Depok, yakni dari Terminal Depok ke Stasiun LRT Harjamukti.

Sehingga, target penumpang tersebut dilihat dari banyaknya penumpang LRT Harjamukti.

“Jika melihat Transjakarta dan LRT yang sudah mencapai 200 ribu penumpang per bulan, berarti per harinya sekitar 7 ribu penumpang. Dengan BISKITA TRANS Depok, kami menargetkan 1.500 hingga 2 ribu penumpang per hari,” ucap Kadishub Depok, Zamrowi.

Menurutnya, ini adalah target yang realistis, sehingga pihaknya optimistis bisa mencapai target tersebut.

“Kami optimistis bisa mencapainya,” tuturnya.

Terkait pembiayaan, Zamrowi menyebutkan bahwa saat ini masih menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan proses yang panjang termasuk handover.

Ada pula Memorandum of Understanding (MoU) selama 5 tahun yang memungkinkan percepatan jika diperlukan.