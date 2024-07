Datang ke Pasar Bogor, Bapanas Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA) memastikan ketersediaan komoditas pangan di Pasar Bogor, Kota Bogor, dalam kondisi aman.

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Bapanas, Anas Yalitoba, seusai meninjau Pasar Bogor pada Kamis (4/7).

Anas mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Kepala Bapanas untuk mencukupi ketersediaan dan keanekaragaman konsumsi keamanan pangan, di wilayah Jabodetabek.

Anas mengatakan memastikan ketersediaan pangan pokok merupakan hal yang penting. Di samping ketersediaan, keamanan pangan juga menjadi perhatian utama sehingga dilakukan uji laboratorium terhadap beberapa sampel komoditi pangan.

“Kalau melihat apa yang kami tinjau tadi, Alhamdulillah, ketersediaan kita dalam kondisi aman. Harga juga demikian, yang tadinya tinggi sekarang sudah mulai turun,” kata Anas.

Dari hasil peninjauan, harga cabai berada di angka Rp45 ribu, cabai rawit merah Rp50 ribu, beras premium Rp16 ribu per kilogram, beras medium Rp10 -11 ribu per kilogram, daging sapi stabil di Rp150 ribu per kilogram

“Kalau harga tadi, beberapa komoditi sesuai yang kami tinjau turun. Kecuali Minyakita, agak naik Rp1 ribu dari labelnya naik Rp1 ribu. Yang lainnya di bawah rata-rata,” jelasnya.

Anas pun mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjaga harga dan ketersediaan pangan di wilayahnya. Sedangkan Bapanas hanya melakukan manajemen ketersediaan dan manajemen keamanan pangan.