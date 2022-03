Pos Indonesia Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Santri Melalui Program Ini

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) terus melakukan pengembangan jaringan dengan membidik komunitas pesantren. Langkah ini dilakukan dengan pembukaan Agen MyPos Solahul Rahmat dan kick off peluncuran O-Ranger Santri di Deltasari, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (26/3).

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Siti Choiriana beserta jajaran manajemen Pos Indonesia lainnya, serta para kyai NU dari Sidoarjo.

SVP Retail Business PT Pos Indonesia (Persero) Makky M Makmur mengatakan, launching Agen MyPos Solahul Rahmat dan kick off peluncuran O-Ranger Santri adalah kelanjutan dari Pos Go to Pesantren. Program ini merupakan bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan di kalangan santri.

"Jadi ini adalah upaya kami membangun jiwa kewirausahaan di lingkungan pesantren melalui Agen MyPos dan O-Ranger Santri. Mereka menjadi mitra kita, bersama-sama membangun ekonomi pesantren," kata Makky dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN Jabar.

Makky menyebut, dalam waktu dekat ada 60 agen MyPos yang akan bergabung. Diharapkan, ratusan agen MyPos akan bergabung seperti hal nya pada tahun 2021 lalu.

"Tahun lalu Pos Indonesia mencatat ada 600 agen MyPos," ujar Makky.

Sementara itu, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Siti Choiriana menjelasakan, agen MyPos merupakan konsep mitra bisnis yang dikembangkan Pos Indonesia bagi komunitas atau pribadi. Nantinya, Agen MyPos akan memiliki keleluasaan membangun gerai MyPos.

Selain itu, lanjut Siti, Gerai MyPos berlokasi di titik atau lokasi dimana banyak dikunjungi kalangan milenial, seperti mal, pusat perbelanjaan, kafe, atau tempat kongkow hingga pusat aktivitas masyarakat lainnya.