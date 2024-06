Sambut Libur Sekolah The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Beragam Promo dan Program Menarik

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor telah menyediakan berbagai promo dalam menyambut libur sekolah tahun ini.

Destinasi wisata air di kawasan Bogor Selatan ini, akan memberikan keseruan lebih banyak lagi dengan berbagai acara dan promo menarik selain serunya bermain wahana air.

General Manager The Jungle, Firanto mengatakan pada liburan sekolah tahun ini pihaknya memberikan promo Liburan Yuk dengan harga tiket Rp60 ribu per orang pada weekdays dan Rp70 ribu per orang pada weekend.

“Promonya berlaku mulai tanggal 22 Juni hingga 14 Juli 2024. Tiket tersebut berlaku untuk semua wahana permainan air yang ada, dan termasuk gratis produk,” ucapnya.

Syaratnya, pengunjung bisa menunjukan rapor, ataupun kartu identitas anak.

“Yang mau gunakan promo ini, jangan lupa syarat dan ketentuannya yaitu menunjukkan foto copy raport atau raport digital, bisa juga menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau kartu identitas anak,” terangnya.

Untuk menambah keseruan selama liburan sekolah, The Jungle akan menghadirkan Kids Festival dengan berbagai acara menarik setiap harinya.

Ada traditional dance, magician, cosplay, drumband, roller skates, cheerleaders, juggling clown, zumba, drum percussion, modern dance, maskot, aerobik dan live music. Ada juga lomba mewarnai dan balance bike serta doorprize.