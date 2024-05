Rivera Hadirkan Wahana Baru hingga Banjir Beragam Promo Seru

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Rivera Outbound and Edutainment Bogor, yang berlokasi di Bogor Nirwana Residence, hadir dengan berbagai permainan menantang dan berbagai aktivitas edukasi untuk keluarga, grup sekolah, komunitas dan perusahaan.

Manager Opersional Rivera, Teddy Anditama mengatakan ada beberapa wahana baru di Rivera, di antaranya flying fox dengan panjang lintasan 120 meter hingga rumah kelinci.

“Pengunjung juga bisa memberi makan kelinci, wahana sub marine children play ground, di sini anak-anak bisa bermain pasir, play tree house dan juga area menembak yang cocok untuk melatih fokus dan kesabaran,” ucapnya.

Selain itu, ada juga spot foto menarik, seperti Gerbang Sakura, di sana pengunjung bisa menyewa kimono, dengan cukup membayar Rp 20 ribu, yang membuat pengunjung merasakan nuansa berada di Jepang.

“Selain berbagai wahana seru, Rivera juga menghadirkan kegiatan edukasi, yaitu agri agro, di mana pengunjung bisa belajar menanam sayur sayuran dan hasilnya bisa dibawa pulang,” ujarnya.

Rivera juga menawarkan tiket terusan 10 wahana dengan harga Rp. 65 ribu per orang pada weekdays, dari harga normal Rp.100 ribu per orang, dan Rp 75 ribu per orang pada weekend dan libur nasional dari harga normal Rp 115 ribu per orang.

Selain itu, ada juga promo ulang tahun. Bagi yang berulang tahun, gratis tiket terusan Rivera dengan syarat membawa minimal 2 orang pendamping dan menunjukkan foto copy KTP saat kedatangan, wajib datang di bulan ulang tahunnya.

“Promo ulang tahun hanya berlaku untuk pembelian di loket. Harga pendamping yaitu Rp. 65 ribu per orang pada weekdays, dan Rp. 75 ribu per orang pada weekend, tidak berlaku double promo,” tuturnya.