Libur Lebaran, The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Hadiah bagi Pengunjung

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menyambut datangnya libur Lebaran, berbagai program menarik sudah disiapkan sejumlah lokasi wisata di Kota Bogor, salah satunya The Jungle Waterpark.

Mengusung tema 'Liburan Lebaran', wahana air di kawasan Bogor Nirwana Residence itu memberikan keseruan lebih banyak lagi dengan berbagai tambahan sajian menarik, selain serunya berbagai wahana air.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor Firanto mengatakan, untuk menambah keseruan selama libur Lebaran, The Jungle menyuguhkan banyak sekali event menarik lainnya.

Beberapa pertunjukan menarik di antaranya traditional dance, theater, badut akrobat, sulap suara, BMX free style, live music, aerobic dan lainnya.

Selain itu, akan ada bazar Lebaran juga yang banyak menyediakan aneka jajanan dan kuliner yang kekinian seperti toppoki, lekker hotdog dan aneka minuman yang menyegarkan.

"Selama libur Lebaran ini kami memberlakukan harga promo tiket masuk periode 10-21 April 2024 yaitu Rp. 110.000,-/orang. Harga tiket tersebut sudah termasuk semua permainan wahana air dan pengunjung juga akan mendapatkan gratis produk sponsor, dengan ketentuan berlaku," kata Firanto dalam keterangannya, Sabtu (5/4).

Baca Juga: 14 Nama Peserta Lelang Jabatan Sekda Kabupaten Bogor

The Jungle juga menyiapkan banyak hadiah langsung untuk pengunjung antara lain handphone, tablet, AC, TV Android, mesin cuci dan masih banyak lagi.

Menurutnya, The Jungle buka mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB. Pembelian tiket bisa dilakukan langsung di loket saat kedatangan atau bisa juga pesan online via The Jungle di ticket.thejungleadventure.com.