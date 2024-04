Arus Mudik di Jabar Mulai Meningkat, Polisi Berlakukan One Way di Tol Cipali

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polisi mulai memberlakukan sistem satu jalur atau one way untuk mengurai kepadatan lalu lintas di KM 70 Tol Cipali hingga GT Kalikangkung, Jawa Tengah pada H-4 Idulfitri 1445 Hijriah.

Arus kendaraan pemudik yang melintas di Jawa Barat pun mulai mengalami peningkatan. Puncak kepadatan diprediksi bakal terjadi pada Minggu (7/4).

Wadirlantas Polda Jabar AKBP Edwin Afandi mengatakan, kepadatan pemudik mulai terjadi sejak Jumat (5/4) malam.

"Mulai tadi malam pukul 19.00 WIB arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa baik melalui jalur Pantura, jalur tol Pantura maupun jalur arteri selatan sudah ada peningkatan," kata Edwin, Sabtu (6/4).

Edwin mengungkapkan, petugas di lapangan telah memberlakukan one way mulai dari KM 70 Cipali hingga Kalikangkung, Jawa Tengah.

"Sampai Dengan hari ini pelaksanaan one way di jalur tol masih dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan one way diberlakukan hingga hari Minggu tanggal 7 (April) pukul 24.00 WIB," ungkapnya.

Edwin menuturkan, kepadatan arus lalulintas mayoritas diisi oleh kendaraan roda dua. Hal itu terpantau baik dari jalur Pantura maupun Selatan..

"Jalur Pantura, Tanjung Pura Karawang mulai tadi malam, sudah ada peningkatan arus roda dua namun belum terjadi kepadatan. Kemudian di jalur Limbangan Nagreg roda dua terjadi kepadatan dari pukul 22.00 hingga 5 dini hari tadi," imbuhnya