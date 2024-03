Sukses Gulirkan Program TJSL, Pos Indonesia Borong Empat Penghargaan CSR

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pos Indonesia berhasil memborong empat penghargaan dalam ajang CSR Excellence Award 2024, yang digelar First Indonesia Magazine pada malam penganugerahan penghargaan di Hotel Salak The Heritage, Bogor.

Keempat penghargaan tersebut, yakni The Best CSR in MSME Program, The Best Sustainability CSR Program, The Best Program in Education Or Scholarship Category, dan The Best Leadership and Commitment on Sustainability CSR Program kepada Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta.

Hadir secara langsung Corporate Secretary Pos Indonesia, Tata Sugiarta yang menerima penghargaan tersebut.

Selain Pos Indonesia, juga terdapat instansi, BUMN, perbankan dan swasta lainnya yang mendapatkan penghargaan pada ajang tersebut.

Penghargaan yang diberikan kepada Pos Indonesia, lantaran dinilai berhasil menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Penghargaan tersebut, diberikan berdasarkan penilaian dewan juri yang dilakukan secara objektif dan independen.

Tata Sugiarta mengatakan, penghargaan CSR ini menjadi bukti komitmen Pos Indonesia dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dia menuturkan, bahwa ini sebagai bentuk pengakuan pihak eksternal kepada perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.