The Margo Hotel Sajikan Menu Nostalgia Daerah Indonesia hingga Makanan Timur Tengah

jabar.jpnn.com, DEPOK - The Margo Hotel menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang istimewa, dengan sajian lebih dari 40 menu pilihan dari hidangan pembuka hingga penutup yang disajikan dalam bentuk buffet all you can eat, live cooking hingga menu stall.

Public Relations Manager di The Margo Hotel, Dhini Harsono mengatakan hidangan yang dibuat mulai dari masakan kampung daerah di Indonesia, hingga menu Meditarian, disiapkan dengan fresh dan dimasak secara langsung.

"Kami ingin menyajikan masakan buka puasa dengan menu yang dapat membuat nostalgia dengan kampung halaman yang ada di daerah Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, makanan khas Timur Tengah juga tersaji untuk menambah kesan ramadan.

Dini menuturkan selama satu bulan dé Margo Restaurant setiap harinya buka mulai dari pukul 18.00-22.00 WIB.

“Untuk sajian buffet buka puasa bersama All You Can Eat dengan harga 325k/pak dengan beberapa menu andalan seperti kambing guling, sish tahook, moroccan lamb and beef, gulai kambing, kebab dan lain lainnya,” tuturnya.

Sementara, Chef de’ Margo Restaurant, Eno Dadang mengatakan ada menu khas Timur Tengah yang mesti dicicipi, yakni Muhallabia.

Muhallabia memiliki rasa yang manis, dan tekstur yang lembut, sehingga cocok disantap saat berbuka puasa.