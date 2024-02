Februari Bertabur Promo di Rivera Outbound & Edutainment Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sepanjang Februari 2024, Rivera Outbound & Edutainment hadir dengan berbagai penawaran dan promo menarik bagi para calon pengunjung.

Selama periode 1 – 29 Februari 2024, Rivera Outbound & Edutainment memberlakukan harga promo tiket masuk dan terusan wahana, yaitu Rp65 ribu per orang yang berlaku Senin-Jumat dari harga normal Rp100 per orang. Sementara untuk Sabtu dan Minggu harga tiket masuk dan terusan wahana Rp75 per orang dari harga normal Rp115 per orang.

"Sedangkan untuk tiket masuk saja, Rivera memberikan harga Rp20 per orang pada Senin-Jumat dan Rp 25 per orang pada Sabtu dan Minggu," kata General Manager Rivera, Firanto pada Minggu (11/2).

Tak hanya itu, pada Februari ini ada berbagai promo lainnya yang juga diberikan, di antaranya promo ulang tahun dengan ketentuan gratis tiket terusan bagi yang berulang tahun.

"Yang berulang tahun juga tidak perlu datang di hari ulang tahunnya, kemudian wajib membawa minimal dua orang pendamping dan dapat harga khusus terusan Rp65 ribu per orang pada Senin-Jumat dan Rp 75 ribu per orang pada Sabtu-Minggu,"

"Kemudian, yang berulang tahun diharuskan menunjukkan foto copy identitas di loket tiket, seperti SIM, KTP, Akte Lahir, atau KK. Promo pendamping tersebut harus dibeli langsung di loket (tidak bisa dibeli secara online)," sambung Firanto.

Rivera juga menyiapkan Promo Nyoblos Yuk sebagai bentuk dukungan di Hari Pemilu pada 14 Februari 2024, di mana harga tiket masuk saja lebih murah menjadi Rp15 ribu per orang dan terusan Rp60 ribu per orang, dengan menunjukkan jari bertinta pemilu di loket dan promo berlaku maksimal untuk 4 orang.

"Tak hanya itu, khusus Selasa dan Jumat ada Promo Semarak. Dengan Rp100 ribu untuk 2 orang. Syaratnya gampang, follow instagram Rivera, posting promonya di IG atau status WA, kemudian tunjukkan postingannya saat membeli tiket di loket," jelasnya.