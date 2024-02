Royal Safari Garden Meriahkan Libur Imlek dengan Atraksi Barongsai dan Liong

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek 2575, sejumlah tempat wisata menghadirkan atraksi barongsai dan liong.

Seperti yang disediakan oleh Royal Safari Garden. Resort bintang 4 yang terletak di Puncak, Bogor ini memiliki sejumlah kegiatan yang seru selama libur panjang di pekan ini.

Marcomm Manager Royal Safari Garden Dian Sagita Andriyani mengatakan, program menarik selama libur panjang Tahun Baru Imlek berlangsung selama empat hari, sejak 8-11 Februari 2024.

"Tanggal 8 Februari itu ada animal show, cooking class, all you can eat dinner, dan night picnic with Llama. Hari ini atau tanggal 9 ada animal show, cooking class, animal parade, barongsai & liong, dan night picnic," kata Dian dalam keterangannya, Jumat (9/2).

Adapun di hari H perayaan yang jatuh pada Sabtu (10/2), Royal Safari Garden menambah aktivitas yang tak kalah seru, di antaranya makan malam spesial dengan menu khas Imlek.

"Selain ada atraksi binatang, kami juga menyediakan dinner special Chinese New Year, All You Can Eat Dinner BBQ & Fire Dance," ungkapnya.

Katanya, sebagai sebuah tradisi, pihaknya juga menghadirkan beragam hidangan khas Imlek, salah satunya adalah Yu Sheng.

Yu Sheng adalah salad segar khas Tahun Baru Cina yang disajikan saat Imlek. Cara menyantapnya sangat unik,sebelum dinikmati akan ada ceremony di mana sajian yu sheng tersebut harus diaduk dengan cara diangkat setinggi mungkin.