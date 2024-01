Depok Menjadi Tuan Rumah Kompetisi Robotik di Indonesia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kota Depok menjadi tuan rumah pergelaran kompetisi robotik tingkat nasional atau yang disebut Indonesia First Robotic (IFR) Regional Nusantara Competition untuk pertama kalinya di Indonesia.

Kompetisi ini, telah mendapat izin resmi dari For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) Amerika.

Founder IFR, Riza Wahono mengatakan, pada tahun 2022 uji coba kompetisi ini telah dilaksanakan untuk menguji tingkat antusiasme masyarakat terhadap pertandingan robotik, di Yogyakarta.

Kemudian, tahun ini pada 5 hingga 7 Januari 2024 Kota Depok tahun ini mengadakan kompetisi dengan mengusung tema ‘Gracious Professionalism.’

“Kompetisi ini merupakan suatu latihan yang bagus untuk anak-anak, agar bisa menjadi seseorang yang siap dengan industri teknologi, karena Indonesia butuh generasi emas, bukan generasi cemas pada 2045,” ucap Riza, dikutip Sabtu (6/1).

Dia menuturkan, ada 15 tim yang menjadi peserta kompetisi dengan sistem saling berkolaborasi. Terdiri 11 tim berasal dari Indonesia, tiga tim berasal dari Kazakhstan, dan satu tim berasal dari Malaysia.

Kata Riza, dalam kompetisi ini terbagi menjadi 10 jenis penghargaan, yaitu winning alliance, finalist alliance, innovate award, connect award, motivate award, control award, judges award, design award, think award, dan inspire award.

Nantinya, peserta dengan penghargaan kategori “inspire award” akan menjadi tim yang dikirim untuk mengikuti World Competition di Amerika, pada April mendatang.