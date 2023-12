Teruntuk Pecinta Kuliner Barbeku, Wajib Coba 10 Menu Signature dari Kakkoii

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Siapa yang tidak kenal dengan Resto berkonsep All You Can Eat, Kakkoii Japanese BBQ dan Shabu-shabu.

Restoran yang sudah memiliki 10 cabang di Indonesia ini akan meluncurkan 10 menu signature bernama "EKSPLORA5A" yang akan melengkapi sensasi berkuliner yang berbeda di Kakkoii, salah satunya di Kakkoii Bandung.

Di Kakkoii Bandung, yang berlokasi di Jalan Karangsari No.14, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, kamu bisa menikmati 10 menu signature Eksplora5a mulai tanggal 5 Januari 2024.

Menu tersebut diantaranya, Beef Kimchi Mozzaroll, Chuck Eye Roll, Kakkoii Panacota, Beef BBQ Kimchi, Beef Marinade Tare, Kakkoii Assorted Sushi, Kakkoii Quesadillas, Striploin, Kakkoii Golden Karubi, dan Creamy Mala Soup.

Deputi Manager Kakkoii Group, Hendrawan Sugiyanto, mengatakan varian menu yang Kakkoii tonjolkan dari 10 menu signature eksplora5a yaitu Kakkoii Golden Karubi yang merupakan potongan daging premium dengan racikan saus bumbu rahasia ala Kakkoii, dan Creamy Mala Soup yang merupakan sup dengan rasa autentik khas negeri Cina.

"Untuk seluruh menu unggulan tersebut dapat dinikmati di 10 cabang Kakkoii, yaitu Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, dan tentu saja Bandung," ucap Hendrawan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (28/12).

Hendrawan menjelaskan, Kakkoii memiliki kualitas bahan terbaik dan selalu fresh, pilihan daging dengan kualitas premium dan curated oleh Chef Profesional dengan standar ala Jepang.

Dengan citarasa unik pada setiap menu andalan, kata Hendrawan, Kakkoii memiliki lebih dari 140 pilihan menu spesial, dan seluruh produk sudah mendapat sertifikasi halal MUI.