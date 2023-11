Belasan Wahana Permainan Anak, Siap Manjakan Pengunjung The Park

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pasar Kreatif Jawa Barat atau The Park turut mendorong pusat tongkrongan anak muda yang ramah anak, dengan sejumlah fasilitas wahana permainan yang disediakan guna memberikan ruang bermain untuk anak-anak.

Saat ini, The Park sudah memiliki wahana permainan untuk anak-anak. Mulai dari permainan climbing hingga lainnya turut disediakan oleh Regio Adventure Play.

Pimpinan The Park, sekaligus Head Of Marketing Communication PT. Jaswita Jabar, Fikry Yudhapratista mengatakan hadirnya Regio Adventure Play ini turut menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung The Park.

"Adanya play ground ini diharapkan bisa menambahkan segmen, yang tadinya anak muda 17 hingga 30 tahun yang nongkrong, jadi anak-anak pun ada," ucapnya.

Dia menjelaskan kunjungan The Park dalam tiga bulan ke belakang lumayan banyak dikunjungi.

Sehingga, kehadiran Regio Adventure Play turut menambah kunjungan para orang tua yang hendak mengajak anak berlibur sambil menyantap jajanan di The Park.

"Jika dihitung dari kendaraan, perbulan 5 ribu mobil dan 10 ribu motor. Puncaknya di Juli sampai Agustus, mencapai 30 ribu mobil dan motor," terangnya.

Sementara, Founder Regio Adventure Play, Tourino S. Dilaga mengatakan Pasar Kreatif Jawa Barat memiliki tempat yang sangat strategis, dan sudah banyak menghadirkan tenan makanan dan minuman, sekaligus mejadi tongkrongan anak muda dan keluarga.