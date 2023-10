Mayat Tukang Parkir Ditemukan Mengambang di Kali Taman Lansia Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Masyarakat di sekitar Taman Lansia, Citarum, Kota Bandung, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria yang mengambang di selokan pada Sabtu (28/10).

Setelah diidentifikasi, pria tak bernyawa itu diketahui merupakan tukang parkir yang sehari-hari bertugas di sana.

“Betul, ditemukan di parit, memang agak dalam. Mayat inisial MY (40) pedagang cuangki dan tukang parkir juga,” kata Kapolsek Bandung Wetan Kompol Danu Raditya dihubungi, Senin (30/10).

Ia mengungkapkan, MY ditemukan pertama kali oleh KS (36) sekitar pukul 04.00 WIB. Mulanya saksi KS melihat ada mayat yang mengambang di kali Taman Lansia.

“KS sedang buang sisa acara habis jualan nasi goreng, dan melihat mayat MY mengambang di sini terus ngasi tahu temannya,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan KS, MY masih terlihat beraktivitas seperti biasa pada Jumat (27/10).

“Pada Jumat jam 1 dini hari KS masih melihat MY, tapi jam 6 sore istrinya MY ini nyari karena MY tidak pulang,” tuturnya.

Adapun berdasarkan pemeriksaan tim Inafis, tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan pada tubuh MY.